Gabon-Transport aérien : cette nouvelle taxe qu’Afrijet dénonce

La compagnie gabonaise lance un appel à la concertation afin de réviser à la baisse les taxes passagers en République Gabonaise

Afrijet exprime son ras le bol face à la hausse de la taxe de sûreté. En effet, dès le 1er juin 2025, le transport aérien au Gabon devrait enregistrer de nouvelles taxes dans ses tarifications. Le ministère des Transports l’a fait savoir le 30 avril 2025.

Cette récente décision d’augmenter de 133% la taxe de sûreté (dite « WZ ») propulse la part des taxes passagers dans la composition du prix des billets à des niveaux inédits au Gabon.

Une décision que les responsables d’Afrijet/FlyGabon sont loin d’approuver et demandent la révision à la baisse de ces taxes en annonçant par ailleurs sa suppression jusqu’au 1er octobre 2025.

Pour Afrijet/FLYGABON, cette nouvelle surtaxation des passagers n’est ni justifiée, ni soutenable. Elle vient s’ajouter à un arsenal fiscal déjà dense : la taxe N7, instaurée en 2024 au profit de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) ; la taxe R4 dédiée aux infrastructures aéroportuaires ; ou encore des redevances diverses dont l’impact réel sur la qualité des services offerts reste difficilement mesurable.

« Une fois de plus, les compagnies aériennes sont mises devant le fait accompli et transformées en perceptrices d’impôts », déplore l’opérateur, qui estime que cette politique fiscale porte gravement atteinte à l’image et à la compétitivité du secteur aérien gabonais.

Afrijet/FLYGABON appelle, dans la concorde, l’ensemble des parties prenantes à une véritable réflexion sur le financement du transport aérien, la mesure de l’efficacité de la fiscalité, l’utilisation transparente des fonds prélevés sur les billets et les mesures d’économies budgétaires consenties par chaque agence au profit de la compétitivité de l’aviation gabonaise.