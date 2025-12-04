Guinée-Bissau: la commission électorale dans l’incapacité de publier les résultats de la présidentielle 2025

La commission électorale de Guinée-Bissau a affirmé ce mardi 2 décembre 2025, ne plus pouvoir publier les résultats des élections du 23 novembre, après la destruction des procès-verbaux et du matériel par des hommes armés lors du coup d’État du 26 novembre.

Mardi, Idriça Djalo,secrétaire exécutif adjoint de la commission électorale, a décrit la scène qui s’est déroulée le jour du coup d’État dans les locaux de la commission à Bissau.

“Un groupe d’hommes armés en cagoule a fait irruption dans la salle de compilation (des résultats). Le groupe a menacé les 45 (membres de la CNE) présents et arrêté le président de la commission (Mpabi Cabi) et les cinq juges de la Cour suprême présents dans la salle”, a-t-il rapporté, en présence du président de la commission et d’autres membres.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces hommes armés ont également “arraché les téléphones” des 45 personnes présentes, “détruit tous les procès-verbaux” et détruit “le serveur principal”. Les procès-verbaux des régions de Oio et Cacheu, deux importantes zones électorales, “en cours de transfert” vers la capitale, ont été interceptés et confisqués par d’autres hommes armés, a-t-il ajouté.