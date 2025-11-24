Guinée-Bissau : les résultats des législatives et de la présidentielle sont attendus « d’ici jeudi » (CNE)

Les résultats officiels des élections législatives et présidentielles bissau-guinéennes seront annoncés « d’ici jeudi » prochain, conformément au calendrier établi, a annoncé lundi à Bissau le porte-parole de la Commission nationale des élections (CNE) de Guinée-Bissau, Idriça Djalo.

La publication des résultats est de la responsabilité exclusive de la CNE et toute information parallèle concernant le double scrutin doit être ignorée, a ajouté M. Djalo, lors d’une conférence de presse. Ainsi, il a appelé la population au « calme et à la sérénité ».

M. Djalo a par ailleurs indiqué que les deux élections, qui se sont tenues dimanche, ont connu un taux de participation supérieur à 65% sur un nombre total de 966.152 électeurs.

Selon M. Djalo, aucune irrégularité significative n’a été détectée pendant le processus électoral et toutes les étapes du scrutin se sont déroulées « normalement et dans le cadre légal ».

Le scrutin présidentiel a mis aux prises 11 candidats dont le président sortant Umaro Sissoco Embalo, tandis que les législatives dont l’enjeu porte sur les 102 sièges de députés de l’Assemblée nationale populaire, ont mis aux prises 14 partis et coalitions de partis.