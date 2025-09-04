Israël rejette l’offre de cessez-le-feu du Hamas et promet de poursuivre son offensive à Gaza

Israël a rejeté mercredi la proposition du Hamas de conclure un accord de cessez-le-feu global à Gaza pour mettre fin à la guerre, affirmant que son armée continuerait à préparer une offensive majeure contre la ville de Gaza.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, le Hamas a réitéré sa volonté de conclure un « accord global », comprenant entre autres la libération des otages israéliens détenus à Gaza en échange d’un nombre convenu de prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Selon le Hamas, l’accord comprendrait également un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de Gaza, la réouverture des points de passage frontaliers pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et des fournitures essentielles, et le début des efforts de reconstruction.

Le Hamas s’est également déclaré favorable à la mise en place d’une administration nationale indépendante composée de technocrates et chargée de gérer au jour le jour les affaires civiles à Gaza.

En réponse, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a qualifié ces déclarations de « manipulation ». Dans un communiqué publié par son bureau, il a déclaré qu’Israël accepterait de mettre fin à la guerre si et seulement si le Hamas acceptait une prise de contrôle totale de la sécurité à Gaza par l’armée israélienne, le désarmement du Hamas et la démilitarisation de Gaza, l’établissement d’une administration non palestinienne et la libération de tous les otages.