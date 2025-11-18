La Banque mondiale appelle l’Afrique à accélérer sa transformation numérique

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a appelé lundi les dirigeants africains à transformer la promesse du numérique et de l’intelligence artificielle en progrès concrets.

Devant des ministres de l’Economie numérique réunis à Cotonou (Bénin) lors d’un sommet régional sur la transformation numérique, il a insisté sur la nécessité de réduire la fracture numérique, de rendre les services et les smartphones plus abordables et d’investir dans des infrastructures numériques publiques comme l’identité et les paiements numériques.

M. Diagana a également appelé à une régulation favorisant l’innovation, tout en protégeant les citoyens, afin de renforcer la confiance numérique et d’attirer davantage d’investissements privés.

Ce sommet de deux jours, qui rassemble une centaine de participants venus d’une vingtaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, vise à accélérer les réformes et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de transformation numérique de l’Union africaine d’ici 2030.