EN CE MOMENT


La Banque mondiale appelle l’Afrique à accélérer sa transformation numérique

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a appelé lundi les dirigeants africains…

Publié par Xinhua
le: 18 novembre 2025
La Banque mondiale (Archives)

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a appelé lundi les dirigeants africains à transformer la promesse du numérique et de l’intelligence artificielle en progrès concrets.

Devant des ministres de l’Economie numérique réunis à Cotonou (Bénin) lors d’un sommet régional sur la transformation numérique, il a insisté sur la nécessité de réduire la fracture numérique, de rendre les services et les smartphones plus abordables et d’investir dans des infrastructures numériques publiques comme l’identité et les paiements numériques.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



M. Diagana a également appelé à une régulation favorisant l’innovation, tout en protégeant les citoyens, afin de renforcer la confiance numérique et d’attirer davantage d’investissements privés.

Ce sommet de deux jours, qui rassemble une centaine de participants venus d’une vingtaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, vise à accélérer les réformes et les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de transformation numérique de l’Union africaine d’ici 2030.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

La Banque mondiale (Archives)

La Banque mondiale appelle l’Afrique à accélérer sa transformation numérique

18 novembre 2025 Publié à 15h29

Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du…

Savoir plus
Le député Jean Michel Nintcheu demande une enquête parlementaire sur les tensions post-électorales Archives

Cameroun : le député Jean Michel Nintcheu demande une enquête parlementaire sur les tensions post-électorales

18 novembre 2025 Publié à 15h21

Le représentant de la nation a adressé la demande au président de l’Assemblée…

Savoir plus
YANGO Yango

Yango lance un nouveau parcours de sécurité dans son application au Cameroun

18 novembre 2025 Publié à 12h28

Yango intègre des checklists de sécurité personnalisées permettant aux passagers de visualiser lʼétat…

Savoir plus