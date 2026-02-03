EN CE MOMENT


La Chine condamne fermement les attentats au Pakistan et réitère son soutien aux efforts antiterroristes

Publié par Xinhua
le: 3 février 2026
Anadolu
© Anadolu

La Chine a fermement condamné les attentats terroristes dans le sud-ouest du Pakistan et réitéré son soutien résolu aux efforts antiterroristes du Pakistan, a déclaré mardi Lin Jian, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Selon des reportages, l’Armée de libération du Baloutchistan a lancé des attaques dans plusieurs zones de la province du Baloutchistan, faisant des victimes parmi les forces de sécurité et les civils.

S’exprimant lors du point de presse quotidien, M. Lin a déclaré que la Chine condamnait fermement ces attaques. Il a exprimé ses profondes condoléances aux victimes et présenté ses sincères sympathies aux blessés et aux familles des victimes.

« La Chine s’oppose fermement à toute forme de terrorisme et, comme toujours, soutiendra résolument le Pakistan dans sa lutte contre le terrorisme, le maintien de l’unité et de la stabilité sociales, et la protection de la sécurité de son peuple », a-t-il affirmé.

Xinhua

