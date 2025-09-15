La Chine délivre son premier permis de production pharmaceutique pour des médicaments imprimés en 3D

L’autorité de contrôle pharmaceutique de la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, a récemment délivré le premier permis chinois de production pharmaceutique pour des médicaments imprimés en 3D, marquant une étape importante de la technologie pharmaceutique d’impression 3D en Chine.

Le permis a été accordé par l’Administration des produits médicaux du Jiangsu à la base de production de médicaments numérisés par impression 3D de l’entreprise Triastek, située dans la zone de haute technologie de Jiangning, à Nanjing, capitale de la province. La base dispose d’une capacité de production annuelle de 300 millions de comprimés imprimés en 3D, ce qui représente actuellement la plus grande capacité de production commerciale de médicaments par impression 3D au monde.

Comparée aux technologies pharmaceutiques traditionnelles, l’impression 3D présente des avantages significatifs, notamment dans la conception de structures complexe de médicaments, le développement de médicaments numérisés, la libération ciblée de médicaments ainsi que la production intelligente.

Le médicament imprimé en 3D développé par Triastek, T20j, est un anticoagulant oral pour le traitement de la thromboembolie veineuse. Après l’obtention de cette autorisation de production, il remplit désormais les conditions d’enregistrement pour la commercialisation. La société prévoit de soumettre ce mois-ci une demande d’autorisation de mise sur le marché au Centre d’évaluation des médicaments de l’Administration nationale des produits médicaux.