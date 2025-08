La Chine déplore les sanctions américaines contre les responsables de l’Autorité palestinienne

La Chine est choquée par les sanctions américaines à l’encontre des responsables de l’Autorité palestinienne (AP) et des membres de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a déclaré vendredi Guo Jiakun, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

« Cette décision américaine est décevante et incompréhensible, elle ne tient aucun compte des efforts déployés par la communauté internationale pour promouvoir la paix », a indiqué M. Guo lors d’un point de presse.

Le Département d’Etat américain a annoncé des sanctions qui refusent d’accorder des visas aux responsables de l’AP et aux membres de l’OLP, les accusant de prendre des initiatives pour « internationaliser leur conflit avec Israël » et « continuer à soutenir le terrorisme, notamment en incitant et en glorifiant la violence ».

La question palestinienne se trouve au cœur de la question du Moyen-Orient, qui touche à l’équité et à la justice internationales. La question palestinienne est actuellement à un moment critique de l’histoire, a indiqué M. Guo.

La communauté internationale, en particulier les Etats-Unis, doit adopter une attitude équitable, juste et responsable, mettre en œuvre efficacement les résolutions de l’ONU pertinentes, et déployer des efforts actifs pour promouvoir la résolution appropriée de la question palestinienne, plutôt que de faire le contraire, a-t-il poursuivi.

La Chine soutient la cause juste du peuple palestinien pour restaurer ses droits nationaux légitimes, et l’administration efficace par l’AP de tous les territoires palestiniens, y compris Gaza et la Cisjordanie, a-t-il affirmé.

La Chine soutient un règlement global, juste et durable de la question palestinienne sur la base de la solution à deux Etats.