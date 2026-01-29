La Chine et le Royaume-Uni doivent mieux tirer parti de leurs avantages complémentaires (Premier ministre chinois)

EN CE MOMENT


Publié par Xinhua
le: 29 janvier 2026
La Chine et le Royaume-Uni doivent mieux tirer parti de leurs avantages complémentaires pour élargir et améliorer leur commerce bilatéral, a déclaré jeudi le Premier ministre chinois, Li Qiang, lors de son entretien avec le Premier ministre britannique, Keir Starmer, en visite à Beijing.

La Chine est prête à collaborer avec la partie britannique pour améliorer le mécanisme de dialogue et de coopération intergouvernemental, et à multiplier les échanges à tous les niveaux et dans divers domaines, a déclaré M. Li.

Il a appelé les deux parties à renforcer les échanges et l’alignement dans des domaines tels que la régulation financière et la connectivité des marchés financiers, et à approfondir la coopération dans les industries émergentes, y compris l’intelligence artificielle, la fabrication de pointe, l’énergie propre, l’économie numérique et les services maritimes modernes.

A l’issue de ces discussions, MM. Li et Starmer ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération couvrant l’économie et le commerce, l’agriculture et l’alimentation, les médias, l’éducation et la régulation du marché.

Xinhua

