La classe politique salue la mémoire des 11 militaires camerounais tués par Boko Haram à Wulgo

Maurice Kamto, Cabral Libii, Akere Muna, Nourane Fotsing et bien d’autres condamnent l’attaque, rendent hommage aux soldats et proposent des mesures pour renforcer la défense.

Une attaque attribuée à Boko Haram dans la nuit du 24 au 25 mars 2025 a coûté la vie à 11 militaires camerounais dans les camps de Wulgo au nord-est du Nigeria. Une vingtaine d’autres soldats ont été blessés et conduits dans les hôpitaux pour prise en charge. A la suite de cette attaque meurtrière d’envergure, la classe politique camerounaise s’indigne et rend hommage aux soldats tombés.

Cabral Libii, président national du Pcrn, rend hommage aux Lions de la défense. « Je salue la mémoire des Lions de la défense tombés par dizaines suite à une attaque des terroristes de Boko Haram dans la base militaire de Woulgo dans l’Extrême-nord. Chaque fois qu’un militaire meurt pour ma patrie, j’ai le cœur meurtri et je mesure le poids du sacrifice. Condoléances aux familles endeuillées par la sauvagerie terroriste. Courage aux forces de défenses de la République ».

Nourane Foster député de la nation, tient à rendre « un vibrant hommage à nos Hommes en tenue en vos rangs et grades respectifs. Vous êtes pour notre pays ce que sont les étoiles dans le ciel. Nous dormons quand vous restez éveillé pour notre sécurité à travers le pays », déclare l’élue du PCRN. Le membre du Parlement adresse ses condoléances aux familles biologiques de « ces jeunes héros tombés les armes à la main ».

La femme politique laisse lire ses émotions entre les lignes et adresse un message d’encouragement aux soldats restés au front : « Mon cœur est triste (…) Je vous aime tellement et je sais que nous nous verrons très bientôt pour célébrer notre victoire à votre retour du front. Recevez mes encouragements sincères pour tous les soldats engagés au front ».

Choqué, Akere Muna dit ne comprend pas pourquoi les médias n’ont pas accordé beaucoup d’intérêt à ce sujet comme ils l’ont fait pour le football et 40è anniversaire du RDPC. L’homme politique trouve que nous devions plutôt « prendre le temps de méditer sur le sacrifice de ces vaillants compatriotes tombés les armes à la main sur le champ d’honneur (…) Que leurs âmes trouvent la paix éternelle et que la terre des ancêtres qu’ils ont servi jusqu’au sacrifice suprême, leur soit légère (…) Puissions-nous faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain », exhorte le conseiller de certains chefs d’Etat africains.

Pour Maurice Kamto, la recrudescence des attaques de Boko Haram sur les populations de l’Extrême-Nord dévoile les problèmes au sein du haut commandement de l’Armée. « Parmi ces problèmes, il y a celui du rajeunissement des hauts responsables de notre Armée. Le moral de la troupe, qui est pourtant le premier levier pour stimuler la bravoure du soldat, ne semble malheureusement pas être une préoccupation du haut commandement. Désormais, des soldats parlent de leurs souffrances même sur les réseaux sociaux. A cela s’ajoute l’épineux problème des Tableaux d’Effectifs et de Dotation (TED), et plus généralement le défi logistique, ainsi que la question très sensible des orphelins et des veuves de militaires tombés sous les drapeaux », déplore le président national du MRC.

De ce fait, « le gouvernement doit se pencher en urgence sur ces problèmes qui mettent en danger la sécurité de nos militaires dans l’accomplissement de leur mission patriotique », pense l’homme politique.