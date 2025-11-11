La fermeture des bases militaires françaises au Sénégal marque une étape décisive dans la renégociation des accords de défense avec Paris (président sénégalais)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a qualifié lundi la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal d' »étape décisive » dans la renégociation des accords de défense entre son pays et la France.

« Le Sénégal a franchi une étape décisive en renégociant les accords de défense qui pouvaient être perçus comme une atteinte à notre souveraineté », a-t-il dit à l’occasion de la Journée nationale des Forces armées.

En juillet dernier, la France a restitué les deux dernières installations militaires qu’elle détenait au Sénégal, mettant ainsi fin à une présence permanente de son armée dans le pays depuis 1960.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon M. Faye, les nouveaux accords s’inscrivent désormais dans un cadre de coopération équilibrée, mutuellement respectueuse et tournée vers l’avenir. Il a souligné que la politique de défense nationale, à l’origine de la fermeture des bases françaises, reposait sur une doctrine de coopération internationale visant à défendre les intérêts du Sénégal, à promouvoir ses valeurs et sa vision du monde.

Le président sénégalais a réaffirmé la volonté de son pays de faire des choix « souverains, lucides et responsables », conformes à sa vision de la stabilité et de la sécurité.

M. Faye a enfin salué les forces armées sénégalaises, les qualifiant de « républicaines dans l’esprit, disciplinées dans l’action et inébranlables dans leur fidélité à la nation », réaffirmant leur rôle essentiel dans la préservation de la souveraineté et de l’unité nationale.