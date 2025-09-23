EN CE MOMENT


La Palestine affirme qu’Israël va fermer jusqu’à nouvel ordre le poste-frontière entre la Cisjordanie et la Jordanie

L'Autorité palestinienne des postes-frontières a déclaré mardi qu'Israël allait fermer à partir de mercredi et jusqu'à nouvel ordre le pont…

Publié par Xinhua
le: 23 septembre 2025

L’Autorité palestinienne des postes-frontières a déclaré mardi qu’Israël allait fermer à partir de mercredi et jusqu’à nouvel ordre le pont Allenby, connu sous le nom de pont Karama par les Palestiniens, le seul point de passage terrestre entre la Cisjordanie et la Jordanie.

Nazmi Mohanna, le directeur de l’autorité frontalière, a indiqué dans un communiqué que la partie israélienne les avait informés que la fermeture prendrait effet « à compter du mercredi 24 septembre 2025, jusqu’à nouvel ordre, dans les deux sens ».

Cette annonce est survenue au lendemain de la réouverture par les autorités israéliennes du poste-frontière, qui avait été fermé pendant quatre jours à la suite d’une attaque armée qui a tué deux Israéliens. L’armée israélienne a indiqué que l’assaillant, qui conduisait un camion d’aide humanitaire en provenance de Jordanie, avait été abattu sur place.

Israël n’a pas fait de commentaire officiel sur cette nouvelle fermeture, mais la radio de l’armée israélienne a rapporté que ce pourrait être une première réponse à la récente reconnaissance de l’Etat de Palestine par plusieurs pays occidentaux.

