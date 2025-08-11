La Somalie confirme la mort du responsable financier des shebab

Le ministère somalien de la Défense a confirmé la mort d’un haut responsable des shebab, en charge des finances du groupe, tué au cours d’une opération ciblée menée dimanche dans le sud-ouest du pays.

Le ministère a indiqué qu’Abdullahi Abukar Ali, directeur financier des shebab en charge de gérer les fonds extorqués aux civils et de coordonner le recrutement des enfants soldats, avait été tué près de la ville de Hudur, dans la région de Bakool.

« M. Abukar était un responsable clé qui opérait depuis longtemps à Bakool sous le contrôle des shebab et qui faisait partie des figures les plus recherchées du groupe », a fait savoir le ministère dans un communiqué publié dimanche soir dans la capitale somalienne Mogadiscio.

Le ministère a salué l’opération réussie menée par l’Armée nationale somalienne et qui a entraîné la mort de M. Abukar, affirmant que cette opération de précision avait éliminé une menace majeure et asséné un grand coup au réseau opérationnel des shebab dans la région.

Cette dernière opération a été lancée au lendemain de la reprise par les forces alliées de la ville stratégique de Bariire, que le groupe des shebab utilisait comme tremplin pour les attaques terroristes dans la région et à Mogadiscio.