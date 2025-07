La Thaïlande et le Cambodge s’entendent sur un cessez-le-feu, déclare le PM malaisien

Les dirigeants thaïlandais et cambodgien ont convenu de mettre en œuvre un cessez-le-feu à compter de lundi à minuit, a déclaré le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à l’issue d’une réunion qu’il a organisée à Putrajaya.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre thaïlandais par intérim Phumtham Wechayachai à l’issue des pourparlers de cessez-le-feu, M. Anwar a présenté un processus de désescalade étape par étape ainsi que le mécanisme qui permettra de le mettre en œuvre et de le surveiller. « Le Cambodge et la Thaïlande sont parvenus à l’accord commun suivant : un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à compter de minuit (heure locale) le 28 juillet 2025. Il s’agit d’une première étape essentielle vers la désescalade et le rétablissement de la paix et de la sécurité », a-t-il déclaré.

Selon M. Anwar, le cessez-le-feu initial sera suivi du rétablissement des contacts entre les commandants régionaux des deux armées lors d’une réunion en face à face à 7 heures, heure locale le 29 juillet, qui sera suivie d’une réunion des attachés de défense des deux parties, dirigée par le président de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) si les deux parties y consentent, et enfin d’une réunion du Comité général des frontières (GBC) le 4 août, qui sera accueillie par le Cambodge.

« En tant que présidente actuelle de l’ASEAN, la Malaisie est prête à coordonner une équipe d’observateurs chargée de vérifier et de garantir la mise en œuvre du cessez-le-feu. La Malaisie consultera également les autres Etats membres de l’ASEAN afin qu’ils participent à l’effort d’observation, reflétant ainsi l’engagement régional à soutenir la paix sur le terrain », a-t-il déclaré. « Les deux parties ont également convenu de reprendre les communications directes entre les deux Premiers ministres, les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense », a ajouté M. Anwar.