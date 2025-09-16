L’Afrique du Sud demande qu’on en fasse plus pour protéger la couche d’ozone

L’Afrique du Sud s’est jointe au reste du monde pour commémorer mardi la Journée mondiale de l’ozone, en appelant à davantage d’actions pour protéger la couche d’ozone.

La Journée mondiale de l’ozone, également connue sous le nom de Journée internationale pour la préservation de la couche d’ozone, est célébrée chaque année le 16 septembre.

« Cette journée est l’occasion de réfléchir à l’importance de la protection de l’ozone, tout en soulignant qu’il s’agit d’un élément clé dans la lutte contre le changement climatique, car de nombreux produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone sont de puissants gaz à effet de serre », a déclaré le ministre de l’Environnement, des Forêts et de la Pêche, Dion George, dans un communiqué.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Il a fait remarquer que le thème de cette journée mondiale cette année, « De la science à l’action mondiale », reflétait l’essence scientifique de la protection de l’ozone au niveau planétaire, tout en rappelant que le monde s’est uni en réponse à la découverte, dans les années 1970 et 1980, que les produits chimiques fabriqués par l’homme réduisaient gravement la couche d’ozone.

Cette réduction a créé le « trou d’ozone » au-dessus de l’Antarctique, ce qui a incité les pays du monde entier à se réunir il y a 40 ans dans le cadre de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, où ils sont convenus de prendre des mesures appropriées pour protéger la couche d’ozone. Ces efforts ont abouti à la signature, en 1987, du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

M. George a appelé à davantage d’actions, tant collectives qu’individuelles, pour protéger la couche d’ozone. « Il reste encore beaucoup à faire et chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour garantir une atmosphère plus saine et la reconstitution de la couche d’ozone, non seulement pour le présent, mais aussi pour les générations futures », a-t-il dit.

La couche d’ozone est le bouclier invisible de la stratosphère terrestre qui absorbe la plupart des rayons ultraviolets nocifs du soleil, les empêchant d’atteindre la surface et protégeant les humains, les animaux, les plantes, la biodiversité, les océans et les écosystèmes de dommages importants.