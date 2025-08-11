L’Australie va reconnaître l’Etat de Palestine en septembre (PM)

L’Australie reconnaîtra officiellement l’Etat de Palestine lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese.

Lors d’une conférence de presse au Parlement à Canberra aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, M. Albanese a déclaré que l’Australie reconnaîtra le « droit » au peuple palestinien à avoir « son propre Etat ».

« Une solution à deux Etats représente le meilleur espoir de l’humanité pour briser le cycle de violence au Moyen-Orient et mettre fin au conflit, aux souffrances et à la famine à Gaza », a-t-il affirmé. »Une solution à deux Etats représente le meilleur espoir de l’humanité pour briser le cycle de violence au Moyen-Orient et mettre fin au conflit, aux souffrances et à la famine à Gaza », a-t-il affirmé.

M. Albanese a précisé que son cabinet s’était réuni lundi matin et avait approuvé cette décision de reconnaissance d’un Etat palestinien, s’inscrivant dans un « effort mondial coordonné » visant à donner un élan à la solution à deux Etats.