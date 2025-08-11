EN CE MOMENT


L'Australie va reconnaître l'Etat de Palestine en septembre (PM)

L'Australie reconnaîtra officiellement l'Etat de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a…

Publié par Xinhua
le: 11 août 2025

L’Australie reconnaîtra officiellement l’Etat de Palestine lors de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé lundi le Premier ministre Anthony Albanese.

Lors d’une conférence de presse au Parlement à Canberra aux côtés de la ministre des Affaires étrangères Penny Wong, M. Albanese a déclaré que l’Australie reconnaîtra le « droit » au peuple palestinien à avoir « son propre Etat ».

« Une solution à deux Etats représente le meilleur espoir de l'humanité pour briser le cycle de violence au Moyen-Orient et mettre fin au conflit, aux souffrances et à la famine à Gaza », a-t-il affirmé.

M. Albanese a précisé que son cabinet s’était réuni lundi matin et avait approuvé cette décision de reconnaissance d’un Etat palestinien, s’inscrivant dans un « effort mondial coordonné » visant à donner un élan à la solution à deux Etats.

