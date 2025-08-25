Le bilan des victimes des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite s’élève à 6 morts

Le bilan des frappes aériennes israéliennes sur la capitale yéménite Sanaa s’élève désormais à six morts et 86 blessés, a déclaré lundi le ministère de la Santé dirigé par les Houthis.

Sept enfants et trois femmes figurent parmi les blessés et 21 personnes sont dans un état critique, a indiqué le ministère dans un communiqué. Des responsables houthis ont déclaré dimanche soir à Xinhua que le bilan pourrait s’alourdir, plusieurs blessés étant toujours dans un état critique.

Les frappes, menées dimanche après-midi, visaient des stations-service et des centrales électriques, le complexe du palais présidentiel et d’autres installations civiles, selon les Houthis.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé dans un communiqué qu’une attaque aérienne avait été menée au Yémen.

L’armée a déclaré que les sites visés comprenaient le palais présidentiel, les centrales électriques d’Asar et de Hizaz et une installation de stockage de carburant, qui, selon elle, étaient utilisés à des fins militaires.

La chaîne de télévision publique israélienne Kan TV a rapporté que 14 avions de combat avaient participé à l’attaque, larguant environ 40 bombes dans la région.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le groupe houthi a accusé Israël d' »agression brutale » contre des installations civiles et a tenu Israël et les Etats-Unis pour responsables de ce qu’il a qualifié de « crime odieux ».

Les Houthis ont promis de riposter. Ces frappes ont eu lieu deux jours après que les Houthis eurent tiré un missile balistique hypersonique sur Tel-Aviv, endommageant des maisons avec des éclats d’obus, mais ne faisant aucune victime.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen, y compris Sanaa et le port de Hodeïdah, ont lancé des attaques répétées contre Israël depuis novembre 2023, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Israël a riposté par des frappes aériennes sur les zones contrôlées par les Houthis.