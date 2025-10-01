Le bilan pourrait atteindre 60 morts dans le séisme aux Philippines (autorités)

Le bilan du séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi soir la province de Cebu, dans le centre des Philippines, pourrait atteindre 60 morts, a déclaré mercredi le Bureau de la défense civile (BDC) des Philippines.

Selon certaines informations, « jusqu’à 60 personnes auraient péri dans ce séisme, » mais le nombre de morts doit encore être confirmé, a déclaré lors d’une conférence de presse le secrétaire adjoint Bernardo Rafaelito Alejandro, administrateur adjoint du BDC.

Le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe a initialement fait état de 26 morts et d’au moins 147 blessés.

M. Alejandro a déclaré que le BDC vérifiait toujours l’identité des personnes portées disparues et qu’il avait reçu des informations selon lesquelles il y avait encore des personnes coincées sous les décombres.

Le bureau provincial de gestion des catastrophes de Cebu a déclaré avoir enregistré plus de 60 décès dus au séisme, dont au moins 30 dans la ville de Bogo, épicentre du séisme, 22 dans la ville de San Remigio, 10 à Medellin et un dans la ville de Tabuelan.

La province de Cebu a déclaré l’état de catastrophe naturelle, ce qui permet au gouvernement, en particulier aux autorités locales, d’accéder rapidement à des fonds d’urgence (fonds d’assistance) pour fournir des secours et assurer la reconstruction, ainsi que d’imposer des mesures telles que le gel des prix des produits de première nécessité afin de protéger les habitants touchés.

L’Institut philippin de volcanologie et de sismologie a initialement signalé qu’un séisme de magnitude 6,7 avait frappé mardi la province de Cebu à 21h59 heure locale. L’institut a ensuite révisé la magnitude à 6,9, ajoutant que le séisme avait frappé à une profondeur de 5 km, à environ 19 km au nord-est de la ville de Bogo.

La secousse a également été ressentie dans de nombreuses provinces voisines du centre des Philippines, ainsi que dans certaines régions du sud du pays.

Les Philippines sont situées le long de la « ceinture de feu » du Pacifique, une région sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique.