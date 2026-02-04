EN CE MOMENT


Le fils de Mouammar Kadhafi confirmé mort dans une attaque armée dans l’ouest de la Libye

Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué mardi lors d'une attaque armée dans l'ouest…

Publié par Xinhua
le: 4 février 2026
Xinhua
© Xinhua

Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué mardi lors d’une attaque armée dans l’ouest de la Libye, selon un communiqué de son équipe politique.

Abdullah Othman Abdurrahim, membre de l’équipe, a posté l’annonce sur Facebook, déclarant que quatre hommes armés masqués avaient mené une « opération périlleuse » en prenant d’assaut la résidence de Kadhafi à midi dans la ville de Zintan. Les assaillants auraient désactivé les caméras de surveillance avant qu’une « confrontation armée directe » ne s’ensuive, entraînant sa mort.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



L’équipe politique a appelé la justice libyenne et la communauté internationale à enquêter sur ce « crime » et à identifier les auteurs et les « cerveaux » de l’attaque. Les autorités de Tripoli et de Zintan n’ont pas encore confirmé les détails de l’incident.

Saïf al-Islam Kadhafi était resté une figure importante et controversée en Libye depuis le soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui avait mis fin au règne de son père.

Xinhua

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)
© (DR)

Cameroun/ Guinée Équatoriale : un accord pétrolier à fort potentiel économique

4 février 2026 Publié à 13h43

Les autorités des deux pays ont signé une convention le 03 février 2026…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Guinness Super League : le coup d’envoi de la saison 6 se précise

4 février 2026 Publié à 11h38

Le communiqué de la secrétaire générale de la Ligue de football féminin définit…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Cameroun : la CNPS engage un recouvrement forcé de 88 milliards de cotisations sociales impayées dans le Centre

4 février 2026 Publié à 11h35

Le directeur régional de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour le Centre,…

Savoir plus