Le fils de Mouammar Kadhafi confirmé mort dans une attaque armée dans l’ouest de la Libye

Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué mardi lors d’une attaque armée dans l’ouest de la Libye, selon un communiqué de son équipe politique.

Abdullah Othman Abdurrahim, membre de l’équipe, a posté l’annonce sur Facebook, déclarant que quatre hommes armés masqués avaient mené une « opération périlleuse » en prenant d’assaut la résidence de Kadhafi à midi dans la ville de Zintan. Les assaillants auraient désactivé les caméras de surveillance avant qu’une « confrontation armée directe » ne s’ensuive, entraînant sa mort.

L’équipe politique a appelé la justice libyenne et la communauté internationale à enquêter sur ce « crime » et à identifier les auteurs et les « cerveaux » de l’attaque. Les autorités de Tripoli et de Zintan n’ont pas encore confirmé les détails de l’incident.

Saïf al-Islam Kadhafi était resté une figure importante et controversée en Libye depuis le soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 qui avait mis fin au règne de son père.

Xinhua