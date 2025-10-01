Le gouvernement américain entre en shutdown pour la première fois depuis près de 7 ans

Le gouvernement fédéral américain est entré en shutdown mercredi matin, les divisions partisanes ayant empêché le Congrès d’adopter un projet de loi de dépenses, ce qui marque le premier shutdown du gouvernement en près de sept ans.

Des centaines de milliers d’employés fédéraux seront contraints de prendre des congés sans solde, certains services publics risquant d’être suspendus ou retardés, et la publication des données économiques pourrait également être affectée.

Le shutdown a démarré quelques heures après que le Sénat américain a échoué à adopter un projet de loi de dépenses à court terme qui aurait permis de maintenir temporairement le fonctionnement du gouvernement. La résolution proposée par les républicains du Sénat a été bloquée par les démocrates, et n’a pas obtenu les 60 voix nécessaires à son adoption.

Lors des dernières négociations, les prestations de santé ont été l’un des principaux points de désaccord entre les deux partis. Les démocrates réclament des prestations de santé plus importantes, notamment la prolongation des subventions renforcées prévues par l’Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) qui doivent expirer à la fin de l’année, ainsi que le rétablissement de l’éligibilité à la couverture prévue par cette loi pour certains immigrants en situation régulière, notamment les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Les républicains, en revanche, se sont opposés à ces mesures et ont fait pression pour maintenir temporairement les niveaux de financement actuels du gouvernement afin de laisser plus de temps aux négociations.

Plus tôt mardi, les républicains et les démocrates ont continué de se rejeter la responsabilité, s’accusant mutuellement d’avoir contraint le gouvernement au « shutdown. »