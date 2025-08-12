Le HCDH condamne le meurtre de six journalistes palestiniens dans une frappe israélienne à Gaza

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) a condamné le meurtre de six journalistes palestiniens lors d’une frappe israélienne survenue dimanche dans la ville de Gaza.

Le HCDH a estimé lundi dans un message sur les réseaux sociaux que le meurtre de ces journalistes constituait une « grave violation du droit international humanitaire ».

« Israël doit respecter et protéger tous les civils, y compris les journalistes », a déclaré le HCDH, appelant également à un « accès immédiat, sûr et sans entrave » à la bande de Gaza pour tous les professionnels des médias.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Depuis le 7 octobre 2023, au moins 242 journalistes palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, a précisé le HCDH.

La chaîne qatarie Al Jazeera a condamné lundi que l’armée israélienne avait tué dimanche cinq de ses correspondants en ciblant leur tente devant l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza. Selon des sources de la protection civile de Gaza et de l’hôpital, un journaliste pigiste, qui avait été blessé lors de la frappe aérienne de dimanche, a succombé à ses blessures lundi matin, portant le bilan à six morts.