Le nombre de décès dus au choléra en Afrique atteindra 6.700 en 2025 (CDC Afrique)

Le bilan des épidémies de choléra en Afrique a dépassé les 6.700 morts depuis le début de l’année, a annoncé jeudi le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Lors d’un point de presse en ligne, Yap Boum II, responsable adjoint des incidents Mpox au CDC Afrique, a précisé que le continent avait enregistré 6.795 décès liés au choléra depuis le début de l’année 2025.

Les données de l’agence de santé publique de l’Union africaine montrent que 23 pays africains ont signalé 294.244 cas de choléra cette année, ce qui représente un taux de létalité relativement plus élevé de 2,3% par rapport aux années précédentes.

Selon le CDC Afrique, le nombre de pays touchés par le choléra et le nombre de décès signalés en 2025 ont déjà dépassé les chiffres de l’année dernière.

« Nous continuons à observer une augmentation rapide du choléra. L’un des indicateurs les plus simples est que lorsque nous comparons 2022 à 2025, qui n’est pas encore terminée, nous pouvons voir que le nombre de cas et de décès a presque triplé, ce qui montre à quel point le choléra a augmenté au fil des ans », a dit M. Boum.

Le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique du Congo et l’Angola figurent parmi les pays les plus touchés, selon l’agence.

Soulignant que le choléra était l’un des principaux problèmes de santé publique en Afrique, Yap Boum II a également cité le Mpox et la rougeole comme étant d’autres maladies à forte charge de morbidité sur le continent.

Depuis le début de l’année 2024, une trentaine de pays africains ont enregistré plus de 202.900 cas de Mpox et 2.086 décès liés à cette maladie, soit un taux de mortalité d’environ 1%, selon les données du CDC Afrique.

Le continent a également signalé 127.002 cas de rougeole et 1.086 décès jusqu’à présent en 2025, touchant 20 pays.

L’agence a attribué les flambées récurrentes de choléra en grande partie à un accès insuffisant à l’eau potable et à l’assainissement, aggravé par des systèmes de santé mis à rude épreuve et des urgences de santé publique qui se chevauchent.

Le choléra, une maladie diarrhéique aiguë causée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés, peut entraîner une déshydratation sévère et la mort en quelques heures s’il n’est pas traité.