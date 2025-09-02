Le nouveau président de la Banque africaine de développement prend ses fonctions à Abidjan

Le Mauritanien Sidi Ould Tah, élu fin mai président de la Banque africaine de développement (BAD), a officiellement pris ses fonctions lundi à Abidjan, où se trouve le siège de l’institution bancaire panafricaine.

Devant un parterre de personnalités, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, plusieurs chefs de gouvernement et des membres du conseil d’administration du Groupe de la BAD, le nouveau président de la BAD a prononcé la formule consacrée en cette circonstance.

Elu pour un mandat de cinq ans, Sidi Ould Tah a présenté à l’assistance les grandes lignes de son programme. Les quatre piliers stratégiques déclinés par M. Tah visent à libérer les ressources financières de l’Afrique, réformer et consolider la souveraineté financière de l’Afrique, transformer la démographie en dividende et construire des infrastructures résilientes.

Agé de 60 ans, Sidi Ould Tah a été président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) de 2015 à 2025. Il a également occupé le poste de ministre de l’Economie et des Finances de la Mauritanie.

Créée en 1964, la BAD soutient le développement économique et social des pays africains par le financement de projets d’infrastructure, d’agriculture, d’énergie, et de réduction de la pauvreté.