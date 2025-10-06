Le président français Emmanuel Macron a accepté la démission de son Premier ministre Sébastien Lecornu (Elysée)

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission lundi matin au président Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé l’Élysée dans un communiqué.

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a remis sa démission lundi matin au président Emmanuel Macron, qui l’a acceptée, a annoncé l’Élysée dans un communiqué.

Selon BFMTV, M. Lecornu, qui devient le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, a remis sa démission après une levée de bouclier contre son nouveau gouvernement.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale.

La bourse française est en chute libre depuis l’annonce de la démission de M. Lecornu et a perdu plus de 1,7%, selon des médias français.

Dimanche soir, la première partie du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu a été annoncée par l’Élysée. « Un gouvernement quasiment inchangé » sera menacé par une probable censure, selon des médias français.

M. Lecornu envisageait de prononcer mardi sa déclaration de politique générale à l’Assemblée nationale.