Le secrétaire général de l’ONU condamne l’approbation par Israël de nouvelles colonies en Cisjordanie

contradiction directe avec les résolutions de l'ONU", signale le communiqué. "L'avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la…

Publié par Xinhua
le: 21 août 2025

contradiction directe avec les résolutions de l’ONU », signale le communiqué.

« L’avancement de ce projet représente une menace existentielle pour la solution à deux Etats. Il séparerait le nord et le sud de la Cisjordanie et aurait de graves conséquences pour la contiguïté territoriale du territoire palestinien occupé », note le communiqué.

Le secrétaire général a réitéré son appel au gouvernement israélien pour qu’il mette immédiatement fin à toutes les activités de colonisation, qu’il respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international et qu’il agisse conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU et à l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 19 juillet 2024, ajoute-il.

Mercredi, le Comité supérieur de planification d’Israël a autorisé la construction de 3.753 logements, dont 3.401 pour approbation finale dans la zone E1 de Ma’ale Adumim. Le projet pourrait relier les colonies afin de créer un continuum séparant la Cisjordanie de Jérusalem-Est.

