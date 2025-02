Le Tchadien Nguéto Tiraïna Yambaye, nouveau président du Club des dirigeants des banques d’Afrique 

Il a été élu, à l’unanimité, Président du Club des dirigeants des Banques et Établissements Financiers d’Afrique (CDBEFA), le 13 février 2024 à Cotonou.

Le 13 février 2025, lors des journées annuelles du Club des Dirigeants des Banques et Établissements Financiers d’Afrique (CDBEFA) à Cotonou, Nguéto Tiraïna Yambaye, Directeur général du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE), a été élu à l’unanimité président du club.Cette élection unanime s’est déroulée à l’occasion des journées annuelles du Club, un événement phare réunissant les principaux acteurs du secteur bancaire et financier africain.

Créé en janvier 1989 à Lomé, au Togo, le CDBEFA est une association à but non lucratif qui regroupe les dirigeants des principales banques africaines, incluant présidents, vice-présidents et directeurs généraux. Sa mission principale est de répondre aux besoins d’information et de formation de ses membres tout en favorisant la réflexion sur les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir.

Son accession à la présidence du CDBEFA traduit une volonté de renforcer la coopération entre les institutions financières africaines pour favoriser un développement inclusif et durable. Dans un contexte où la synergie des institutions financières est primordiale, il entend mettre à profit son expérience pour promouvoir des mécanismes de garantie innovants, réduire les risques associés aux investissements et créer des opportunités économiques solides pour le continent.

À la tête du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE) depuis 2020, Nguéto Tiraina Yambaye a su imposer une dynamique de réformes visant à renforcer la capacité de financement des économies africaines. Sous son leadership, le FAGACE a mobilisé plus de 4 500 milliards de francs CFA en crédits pour accompagner les États membres, consolidant ainsi sa position en tant qu’acteur clé du développement économique en Afrique.

Économiste chevronné, Nguéto Tiraina Yambaye cumule 25 ans d’expérience à l’échelle nationale et internationale. Ancien ministre tchadien de l’Économie, du Plan et du Développement, il a également siégé comme Administrateur du Fonds Monétaire International (FMI), consolidant une expertise reconnue dans la gouvernance économique et financière.