L’écrivain hongrois Krasznahorkai remporte le prix Nobel de littérature 2025

L’écrivain hongrois Laszlo Krasznahorkai a remporté le prix Nobel de littérature 2025, devenant ainsi le second auteur hongrois à recevoir cet honneur, a annoncé jeudi l’Académie suédoise.

M. Krasznahorkai a été récompensé « pour son œuvre fascinante et visionnaire qui, dans un contexte de terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l’art », a-t-elle justifié dans un communiqué.

Né en 1954 dans la petite ville de Gyula, dans le sud-est de la Hongrie près de la frontière roumaine, M. Krasznahorkai a connu le succès littéraire avec son premier roman « Tango de Satan » (1985). Ce livre a fait sensation en Hongrie et l’a révélé en tant que l’une des voix littéraires les plus remarquables d’Europe centrale.

L’Académie suédoise l’a décrit comme « un grand écrivain épique qui s’inscrit dans la tradition d’Europe centrale allant de Kafka à Thomas Bernhard, et qui se caractérise par l’absurde et les excès grotesques ».

Elle a ajouté que les œuvres ultérieures de l’auteur avaient adopté « un ton plus contemplatif, finement calibré », reflétant la forte impression laissée par ses séjours en Chine et au Japon qui lui ont inspiré plusieurs de ses livres.

Steve Sem-Sandberg, membre du comité Nobel pour la littérature, a déclaré que M. Krasznahorkai avait maintenu une production particulièrement cohérente et de grande qualité au cours de ses quatre décennies d’écriture. Selon lui, peu d’auteurs sont capables de garder un tel niveau d’excellence sur une si longue carrière.

M. Sem-Sandberg a aussi souligné que le travail de M. Krasznahorkai poursuivait une tradition européenne de romans denses et épiques comprenant des personnages hauts en couleur et un cadre apocalyptique.