L’Egypte envoie un convoi humanitaire de 200 camions vers Gaza

L’Egypte a envoyé mardi un convoi humanitaire composé de 200 camions transportant 2.700 tonnes de fournitures de secours depuis le côté égyptien du poste-frontière de Rafah vers celui de Kerem Shalom, a rapporté la télévision d’Etat égyptienne.

Selon la même source, l’aide, qui comprend des denrées alimentaires fournies par le Programme alimentaire mondial, ainsi que du carburant, des médicaments et d’autres fournitures médicales, sera inspectée par les autorités israéliennes avant d’être acheminée vers la bande de Gaza.

Il s’agit du 23e convoi envoyé dans le cadre d’une initiative lancée le 27 juillet et gérée par le Croissant-Rouge égyptien.

La Classification intégrée de la sécurité alimentaire (IPC), une initiative multipartite regroupant des agences des Nations Unies et des ONG internationales, a confirmé la famine dans certaines parties de Gaza, soulignant la faim extrême et les pénuries critiques de produits de première nécessité, notamment de nourriture, de médicaments et de carburant.

L’Egypte a fourni plus de 70% de l’aide totale livrée à Gaza depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël en octobre 2023, avec plus de 550.000 tonnes de fournitures de secours transportées par des milliers de camions, tandis qu’environ 5.000 camions attendent toujours du côté égyptien du passage de Rafah, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères la semaine dernière.

Au cours des 22 derniers mois, la campagne militaire israélienne à Gaza a tué 62.819 Palestiniens et en a blessé 158.629 autres, tout en causant des destructions massives des infrastructures et en aggravant les conditions humanitaires, ont déclaré mardi les autorités sanitaires de Gaza dans un communiqué.

Au cours des seules 24 dernières heures, les hôpitaux de Gaza ont reçu 75 corps et 370 blessés. « De nombreuses victimes sont toujours coincées sous les décombres et sur les routes, les équipes d’urgence et de défense civile étant dans l’impossibilité de les atteindre », ont ajouté les autorités sanitaires.

La famine et la malnutrition à Gaza ont fait 303 morts, dont 117 enfants, depuis le début du conflit.