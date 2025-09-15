EN CE MOMENT


Les 500 plus grandes entreprises chinoises enregistrent une croissance régulière de leurs investissements en R&D

Les 500 plus grandes entreprises chinoises ont enregistré une augmentation régulière de leurs dépenses en recherche et développement (R&D) l'année…

Publié par Xinhua
le: 15 septembre 2025
Entreprises chinoises

Les 500 plus grandes entreprises chinoises ont enregistré une augmentation régulière de leurs dépenses en recherche et développement (R&D) l’année dernière, avec une intensité moyenne de R&D en hausse pour la huitième année consécutive, selon un rapport 2025 sur le classement des entreprises publié lundi par la Confédération des entreprises de Chine et l’Association des directeurs d’entreprises de Chine.

Selon la liste annuelle des 500 premières entreprises chinoises, l’intensité moyenne de R&D des entreprises classées a atteint un niveau record de 1,95% en 2024.

Le classement a été établi sur la base des revenus d’exploitation des entreprises en 2024, le seuil d’entrée pour le classement de l’année dernière étant fixé à 47,96 milliards de yuans (environ 6,75 milliards de dollars), soit une augmentation de 579 millions de yuans par rapport à l’année précédente.

Parmi ces 500 entreprises chinoises, 267 ont déclaré un chiffre d’affaires supérieur à 100 milliards de yuans, soit 53,4% des entreprises figurant dans le classement.

Les revenus d’exploitation cumulés de ces entreprises se sont élevés à 110.150 milliards de yuans en 2024, confirmant une tendance de croissance soutenue.

