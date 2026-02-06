Les Etats-Unis et la Russie acceptent de rétablir leur dialogue militaire de haut niveau

Les États-Unis et la Russie ont accepté jeudi de rétablir le dialogue de haut niveau entre leurs armées à Abou Dhabi, selon un communiqué publié par le Commandement européen des États-Unis.

Le canal de dialogue avait été suspendu à l’automne 2021, avant l’éclatement du conflit russo-ukrainien, rappelle le communiqué.

Ce rétablissement fait suite à plusieurs réunions organisées dans la capitale émiratie avec Alexus G. Grynkewich, commandant du Commandement européen des États-Unis, et de hauts responsables militaires russes et ukrainiens, ajoute le document.

Les États-Unis, la Russie et l’Ukraine ont tenu des pourparlers mercredi et jeudi à Abou Dhabi, se focalisant sur les efforts en vue de résoudre le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.