EN CE MOMENT


Les Etats-Unis et la Russie acceptent de rétablir leur dialogue militaire de haut niveau

Les États-Unis et la Russie ont accepté jeudi de rétablir le dialogue de haut niveau entre leurs armées à Abou…

Publié par Xinhua
le: 6 février 2026
(DR)
© (DR)

Les États-Unis et la Russie ont accepté jeudi de rétablir le dialogue de haut niveau entre leurs armées à Abou Dhabi, selon un communiqué publié par le Commandement européen des États-Unis.

Le canal de dialogue avait été suspendu à l’automne 2021, avant l’éclatement du conflit russo-ukrainien, rappelle le communiqué.
Ce rétablissement fait suite à plusieurs réunions organisées dans la capitale émiratie avec Alexus G. Grynkewich, commandant du Commandement européen des États-Unis, et de hauts responsables militaires russes et ukrainiens, ajoute le document.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Les États-Unis, la Russie et l’Ukraine ont tenu des pourparlers mercredi et jeudi à Abou Dhabi, se focalisant sur les efforts en vue de résoudre le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)
© (DR)

Cameroun : le parlement convoqué en session élective le 10 mars 2026

6 février 2026 Publié à 08h50

Le Sénat et l’Assemblée nationale seront réunis en session ordinaire dès le 10…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Les Etats-Unis et la Russie acceptent de rétablir leur dialogue militaire de haut niveau

6 février 2026 Publié à 07h46

Les États-Unis et la Russie ont accepté jeudi de rétablir le dialogue de…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Cameroun : Fayçal Hamadou Demaissala quitte le PCRN

5 février 2026 Publié à 13h43

Le conseiller spécial du président Cabral Libii a rendu publique le 04 février…

Savoir plus