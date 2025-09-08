Les Etats-Unis sont prêts à entrer dans la 2e phase de sanctions contre la Russie (Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que la Maison Blanche était prête à entrer dans la seconde phase des sanctions contre la Russie alors que les pourparlers de paix devant mettre fin à la crise en Ukraine sont au point mort.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il était prêt à entrer dans « la seconde phase des sanctions contre la Russie » alors qu’il quittait la Maison Blanche pour New York, M. Trump a répondu : « Ouais, je le suis », sans donner plus de détails.

M. Trump est devenu de plus en plus pessimiste quant à la possibilité de négocier une fin au conflit dans un avenir proche ou de rencontrer les présidents russe ou ukrainien en personne, a rapporté la semaine dernière NBC News, citant deux hauts responsables de l’administration.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un bâtiment clé dans le district gouvernemental de Kiev a été attaqué lors d’une attaque de drones et de missiles russe dans la nuit de samedi à dimanche matin, selon les médias américains.

Il s’agit de la première fois depuis le début du conflit que le principal bâtiment gouvernemental à Kiev a été endommagé, a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.