Libye : l’OIM rapatrie 160 migrants vers le Tchad

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi avoir facilité un vol de retour humanitaire, rapatriant 160 migrants de la Libye vers le Tchad.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’OIM a indiqué que tous les migrants avaient reçu une protection et une assistance tout au long du processus, comprenant la vérification d’identité ainsi que des examens médicaux et de santé mentale, conformément aux procédures établies pour garantir un retour sûr et digne.

Le programme de retour humanitaire, mis en œuvre par l’OIM, vise à soutenir les migrants les plus vulnérables en Libye, en coordination avec les agences des Nations Unies et des partenaires internationaux.

Des migrants clandestins, principalement originaires de pays africains, ont profité de l’insécurité et du chaos régnant en Libye depuis 2011 pour traverser la Méditerranée depuis ses côtes vers l’Europe.