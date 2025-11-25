EN CE MOMENT


Libye : l’OIM rapatrie 160 migrants vers le Tchad

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi avoir facilité un vol de retour humanitaire, rapatriant 160 migrants de…

Publié par Xinhua
le: 25 novembre 2025
Rodakar

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi avoir facilité un vol de retour humanitaire, rapatriant 160 migrants de la Libye vers le Tchad.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l’OIM a indiqué que tous les migrants avaient reçu une protection et une assistance tout au long du processus, comprenant la vérification d’identité ainsi que des examens médicaux et de santé mentale, conformément aux procédures établies pour garantir un retour sûr et digne.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Le programme de retour humanitaire, mis en œuvre par l’OIM, vise à soutenir les migrants les plus vulnérables en Libye, en coordination avec les agences des Nations Unies et des partenaires internationaux.

Des migrants clandestins, principalement originaires de pays africains, ont profité de l’insécurité et du chaos régnant en Libye depuis 2011 pour traverser la Méditerranée depuis ses côtes vers l’Europe.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Rodakar

Libye : l’OIM rapatrie 160 migrants vers le Tchad

25 novembre 2025 Publié à 15h47

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé mardi avoir facilité un vol…

Savoir plus
L'Ukraine accepte un accord de paix. abc11

L’Ukraine accepte un accord de paix, quelques « détails mineurs » restent à régler (média)

25 novembre 2025 Publié à 15h39

L'Ukraine a accepté un accord de paix dont seuls "quelques détails mineurs" restent…

Savoir plus
Les gouverneurs de régions sont en conclave à Yaoundé Crtv

Cameroun : 20 morts et plus de 1 200 personnes interpellées lors des tensions post-électorales

25 novembre 2025 Publié à 14h20

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a fait le bilan global…

Savoir plus