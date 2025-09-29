L’Iran exécute un homme condamné pour espionnage au profit du Mossad israélien

L’Iran a exécuté lundi un homme reconnu coupable d’espionnage pour le compte du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, a rapporté l’agence de presse Mizan, l’organe de presse du pouvoir judiciaire iranien.

L’individu, identifié comme Bahman Choubi-Asl, a été pendu à l’issue d’une procédure judiciaire et après la confirmation de sa condamnation à mort par la Cour suprême iranienne, a rapporté Mizan.

M. Choubi-Asl « était l’un des espions israéliens les plus importants en Iran et avait consciemment et largement coopéré avec le Mossad dans le domaine des bases de données », a rapporté l’agence de presse, ajoutant qu’en raison de sa présence dans une entreprise de l’économie du savoir, M. Choubi-Asl avait réussi à intégrer des projets de télécommunications « sensibles » en Iran en tant que directeur.

Le condamné disposait d’un bon accès aux bases de données critiques et souveraines de l’Iran, et dans ses aveux, M. Choubi-Asl a déclaré qu’en coopérant avec lui, le Mossad avait cherché, entre autres, à accéder aux bases de données des institutions gouvernementales iraniennes, à infiltrer les centres de données iraniens et à explorer les moyens de transférer des appareils électroniques vers le pays, a rapporté Mizan.

La même source indique que le condamné avait notamment reçu de l’argent en échange de la collecte de renseignements pour le Mossad.

Cette exécution fait suite à une autre exécution similaire menée par l’Iran le 17 septembre d’un homme identifié comme Babak Shahbazi, également condamné pour espionnage au profit du Mossad.

Selon les informations alors fournies par Mizan, M. Shahbazi avait été reconnu coupable de coopération avec Israël en matière de renseignement et de sécurité pour avoir vendu des informations sensibles sur les centres de données iraniens au Mossad en échange d’argent et de la citoyenneté d’un pays tiers.