L’OMC célèbre l’entrée en vigueur de l’Accord sur les subventions à la pêche

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a célébré lundi l’entrée en vigueur de l’Accord sur les subventions à la pêche, le premier accord multilatéral de l’OMC ayant la durabilité environnementale au cœur.

Lors d’une réunion extraordinaire du Conseil général, la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a reçu les instruments d’acceptation du Brésil, du Kenya, du Vietnam et des Tonga, portant le nombre total d’acceptations au-dessus du seuil des deux tiers des membres de l’OMC requis pour l’entrée en vigueur de l’accord.

Qualifiant cet accord d' »historique pour la gouvernance du commerce mondial », Mme Okonjo-Iweala a souligné que cette réalisation profiterait non seulement à la planète et aux océans, mais aussi aux populations du monde entier, en particulier aux jeunes générations.

Adopté lors de la 12e Conférence ministérielle de l’OMC en juin 2022, l’Accord sur les subventions à la pêche établit des règles contraignantes et multilatérales visant à réduire les subventions à la pêche nuisibles.

Il interdit les subventions à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, à la pêche sur des stocks surexploités, ainsi qu’à la pêche en haute mer non réglementée.

L’entrée en vigueur de l’accord nécessite l’acceptation formelle des deux tiers des membres de l’OMC, soit 111 membres.