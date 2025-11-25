L’Ukraine accepte un accord de paix, quelques « détails mineurs » restent à régler (média)

EN CE MOMENT


Publié par Xinhua
le: 25 novembre 2025
L’Ukraine a accepté un accord de paix dont seuls « quelques détails mineurs » restent à régler, a rapporté mardi CNN, citant un responsable américain.

« Les Ukrainiens ont accepté l’accord de paix. Il reste quelques détails mineurs à régler, mais ils ont accepté l’accord de paix », a déclaré le responsable, selon les informations rapportées.

Cependant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que des efforts supplémentaires étaient nécessaires.

« A la suite des réunions à Genève, nous voyons de nombreuses perspectives qui peuvent concrétiser un chemin vers la paix. Il y a des résultats concrets, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir », a-t-il déclaré mardi sur les réseaux sociaux.

Lundi et mardi, le secrétaire à l’Armée américaine Dan Driscoll a eu des discussions avec des responsables russes à Abou Dabi au sujet de l’accord, selon un communiqué de l’armée américaine.

