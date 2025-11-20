L’Ukraine fait état d’au moins 26 morts dans une attaque russe contre Ternopil

EN CE MOMENT


Publié par Xinhua
le: 20 novembre 2025
TV5 Monde

Au moins 26 personnes ont été tuées et 93 autres blessées mercredi soir lors d’une attaque russe qui a visé mercredi la ville ukrainienne de Ternopil (ouest), a annoncé jeudi matin la police nationale.

« Les opérations de recherche des personnes dont on ignore toujours où elles se trouvent se poursuivent à Ternopil », a-t-elle dit dans un message posté sur Telegram en ajoutant que cette frappe nocturne avait touché deux immeubles d’habitation et que trois enfants comptaient parmi les victimes.

Le Service d’Etat pour les situations d’urgence a indiqué que 46 personnes avaient été sorties des décombres et que les recherches se poursuivaient.

D’après l’armée de l’Air ukrainienne, des immeubles d’habitation à Ternopil ont été touchés par des missiles de croisière Kh-101 tirés par des bombardiers stratégiques russes Tu-95 et Tu-160. Au total, la Russie a lancé 476 drones et 48 missiles sur l’Ukraine au cours de cette nouvelle attaque, avec 442 drones et 41 missiles qui ont été interceptés.

