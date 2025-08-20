Mali : arrivée du PM burkinabè pour une visite d’amitié

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, est arrivé mardi soir à Bamako, entamant une visite d’amitié et de travail de quatre jours au Mali à l’invitation de son homologue malien Abdoulaye Maïga.

Au programme de cette visite, une séance de travail est prévue entre les deux Premiers ministres, élargie à leurs délégations et portant sur des questions d’intérêt commun relatives à « la coopération bilatérale et la situation géopolitique régionale et internationale », selon une source officielle.

Le Premier ministre burkinabè prendra part mercredi à la 2e édition du Camp national de la Brigade citoyenne du Mali et sera reçu en audience par le président malien Assimi Goïta.