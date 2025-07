Mayo-Sava : Cavaye Yeguie Djibril devient chef de 1er degré en perspective d’un vote à 100% pour Paul Biya

Le président de l’Assemblée nationale du Cameroun, le député Cavaye Yeguie Djibril, devient lamido à la suite du reclassement de la chefferie de Mada, vieille de 54 ans.

À 85 ans, Cavaye Yeguie Djibril est le tout premier chef traditionnel de Mada, localité située dans l’arrondissement de Tokombéré, département du Mayo-Sava, région de l’Extrême-Nord. Le président de l’Assemblée nationale depuis 1992 et chef traditionnel de 2è degré de Mada depuis 54 ans, a porté ses attributs le 14 juillet 2025 au Palais de Verre Paul Biya.

Son élévation à la dignité de chef traditionnel de 1er degré est consécutive au reclassement de la chefferie traditionnelle de 2e degré de Mada. L’acte de reclassement signé du président de la République Paul Biya lui a été transmis au cours de la cérémonie le 14 juillet à la salle des banquets du palais de l’Assemblée nationale par le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Le patron de la territoriale vient par cette transmission, mettre un terme au processus de reclassement de la chefferie de Mada qui se négocie dans les hautes sphères du pouvoir depuis l’année 2024.

Des chefs traditionnels du Mayo Sava ont adressé une demande de reclassement des chefferies de 2ème degré de Kolofata, Mada et Meme, ainsi que la chefferie de 3è degré d’Odjila en chefferies de 1er degré. Ils ont demandé au président Paul Biya de le faire pour qu’en retour, le département du Mayo-Savo assure un vote à 100% en faveur du candidat Paul Biya à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Leur porte-parole, Cavaye Yeguie Djibril a assuré la transmission de la demande à la présidence de la République. A l’approche de la présidentielle, les démarches ont pris une vitesse de croisière. Le Secrétaire général de la présidence, le ministre d’Etat Ferdinand Ngoh Ngoh a remis le dossier au ministre de l’Administration territoriale. Ce dernier, en collaboration avec le préfet du Mayo-Sava a constitué les monographies desdites chefferies avant de renvoyer le dossier pour validation et signature à la présidence de la République. La procédure s’achève avec la signature de l’acte de reclassement.

Pour le bénéficiaire de cet acte, Cavaye Yeguie Djibril, président d’honneur de l’association nationale des chefs traditionnels, la retraite est davantage assurée. Le pouvoir législatif faisant défaut à l’avenir, le pouvoir traditionnel et administratif local demeurera. Et c’est l’option de la plupart des personnalités qui assurent des hautes responsabilités dans le système gouvernant et qui sont membres influents du RDPC. Ils deviennent au fur et à mesure des chefs traditionnels.