Namibie : 14 morts dans une collision frontale entre deux véhicules

Quatorze personnes ont été tuées samedi matin dans une collision frontale sur l'autoroute B1 près de Mariental, dans la région…

Publié par Xinhua
le: 30 août 2025

Quatorze personnes ont été tuées samedi matin dans une collision frontale sur l’autoroute B1 près de Mariental, dans la région de Hardap en Namibie, à environ 270 km au sud de Windhoek, la capitale du pays, a confirmé la police.

John Mwatongela, commissaire adjoint de la police de Hardap et chef de la division des enquêtes criminelles, a déclaré que l’accident avait impliqué un fourgon de police et un fourgon du service pénitentiaire namibien.

Selon M. Mwatongela, le véhicule de police transportait six passagers, dont cinq agents et un civil, tandis que le véhicule du service pénitentiaire comptait 13 occupants. Onze agents pénitentiaires, un agent de police et deux civils ont perdu la vie dans l’accident, et trois autres personnes ont été grièvement blessées.

Dans un communiqué, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a exprimé sa « profonde tristesse » face à cette tragédie, affirmant que « ses pensées allaient aux familles qui ont perdu des êtres chers ainsi qu’aux hommes et femmes du service pénitentiaire namibien et des forces de police namibiennes qui pleurent leurs collègues ».

La présidente a également prié pour le rétablissement des trois personnes gravement blessées.

