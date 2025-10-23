Niger : 91 anciens combattants de Boko Haram réinsérés dans l’est du pays

Une cérémonie officielle s’est tenue mercredi à Goudoumaria, dans la région de Diffa (est du Niger), sous la présidence du gouverneur de la région, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, pour marquer la réinsertion de 91 anciens combattants de Boko Haram, issus du centre de prise en charge et de réinsertion.

Ce groupe, composé de 40 hommes, 18 femmes et 33 enfants, a officiellement souscrit à un « contrat moral et républicain » par lequel il s’engage à renoncer définitivement à la violence et à participer activement à la consolidation de la paix et à la cohésion nationale.

Cette étape marque l’aboutissement d’un processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion piloté par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, via le Comité national des Programmes de stabilisation et de réinsertion (CNPSR).

Le gouverneur Bagadoma a exhorté les anciens combattants à respecter leur engagement, en disant : « Vous avez choisi la vie et la responsabilité. La République vous tend la main, mais elle attend aussi de vous des actes concrets, du respect des lois et une contribution positive au développement de vos localités ».

Il a également souligné que cette sortie ne constituait pas une fin en soi, mais ouvrait une nouvelle phase : celle de la réintégration effective dans la société, en appelant l’ensemble « des acteurs des communautés locales, des leaders coutumiers et religieux, des femmes, des jeunes et des forces de défense et de sécurité, à s’impliquer pleinement pour transformer cette dynamique individuelle de reddition en levier collectif de sécurité ».