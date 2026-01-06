EN CE MOMENT


Niger : plus de 10 millions de comprimés illicites saisis dans l’ouest, pour une valeur proche d’un milliard de francs CFA

L'antenne de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de Konni, dans la région de Tahoua, dans…

Publié par Xinhua
le: 6 janvier 2026
L’antenne de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) de Konni, dans la région de Tahoua, dans l’ouest du Niger, a saisi récemment une importante cargaison de drogue et a interpellé deux suspects, présentés au cours du week-end aux autorités administratives locales, a rapporté lundi soir la télévision nationale nigérienne.

La saisie porte sur 10,8 millions de comprimés de benzhexol, d’une valeur marchande estimée à près d’un milliard de francs CFA (environ 1,78 million de dollars), transportés à bord d’un camion. Selon l’OCRTIS, les produits étaient initialement déclarés en transit avant d’être déchargés à Konni, puis acheminés par de petits véhicules vers le Nigeria.

Toujours d’après la même source, la drogue était ensuite reconditionnée et dissimulée dans des produits pharmaceutiques avant d’être réintroduite sur le territoire nigérien, alimentant les marchés locaux ainsi que certains sites aurifères.

Le préfet du département de Konni, le colonel Issa Yacouba, a salué, au nom des plus hautes autorités du pays, le professionnalisme des agents de l’OCRTIS. « Cette action louable traduit une fois de plus notre ferme volonté de promouvoir un environnement sain, pacifique et harmonieux, tant au niveau national que dans le département de Konni », a-t-il déclaré.

