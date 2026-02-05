EN CE MOMENT


Niger : plus de 47 terroristes éliminés dans le pays (armée)

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé mercredi avoir tué plus de 47 terroristes et…

Publié par Xinhua
le: 5 février 2026
Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé mercredi avoir tué plus de 47 terroristes et interpelé 21 individus, du 26 janvier au 1er février, à travers des frappes aériennes ciblées et des offensives terrestres soutenues sur le territoire national. Selon le bulletin hebdomadaire d’information diffusé à la télévision nationale Télé-Sahel, « un volume important de matériel a également été récupéré : armes, munitions, véhicules, mobylettes, carburant et divers équipements ».

« Les FDS demeurent pleinement mobilisées, veillant jour et nuit à la protection des populations et de leurs biens », a précisé le bulletin. Par ailleurs, la situation sécuritaire nationale est demeurée calme au cours de la dernière semaine, ceci en dépit de la tentative d’attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, que la riposte des FDS, « immédiate et vigoureuse », a permis de maitriser rapidement.

Xinhua

