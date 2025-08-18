EN CE MOMENT


Nigeria : 10 morts et des dizaines de disparus après le chavirement d’un bateau

Au moins 10 corps ont été repêchés et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après qu'un navire de…

Publié par Xinhua
le: 18 août 2025

Au moins 10 corps ont été repêchés et des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après qu’un navire de passagers transportant environ 50 personnes a chaviré dans l’Etat nigérian de Sokoto (nord), ont déclaré lundi les autorités locales.

Aminu Liman Bodinga, directeur de l’Agence de gestion des urgences de l’Etat de Sokoto, a indiqué à Xinhua par téléphone qu’au moins 10 personnes avaient été secourues après l’accident qui s’est produit dimanche après-midi dans la zone de gouvernement local de Goronyo.

L’embarcation en bois se dirigeait vers un marché local de Goronyo quand la tragédie est survenue. « Cela pourrait être dû à une surcharge », a noté M. Bodinga en citant les premiers éléments de l’enquête.

Dimanche soir, l’Agence nationale de gestion des urgences a fait savoir dans un communiqué que plus de 40 personnes étaient portées disparues. Des sauveteurs, y compris des plongeurs et des volontaires locaux, se sont joints aux opérations de recherche et de secours.

Les accidents de bateau sont communs au Nigeria et sont souvent dus à la surcharge des embarcations, à de mauvaises pratiques en matière de sécurité et à de mauvaises conditions météorologiques.

