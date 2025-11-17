EN CE MOMENT


Nigeria : au moins 25 filles d'une école publique enlevées par des hommes armés (police)

Des hommes armés ont abattu un membre du personnel après avoir envahi un internat public et enlevé des dizaines de…

Publié par Xinhua
le: 17 novembre 2025
Des filles enlevées au Nigeria France 24

Des hommes armés ont abattu un membre du personnel après avoir envahi un internat public et enlevé des dizaines de filles de leur dortoir lors d’une attaque menée avant l’aube lundi dans l’Etat de Kebbi, dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré la police.

Ces hommes, équipés d’armes sophistiquées et soupçonnés d’être des « bandits », ont escaladé la clôture de l’école et « enlevé au moins 25 élèves de leur dortoir vers une destination inconnue », a déclaré le porte-parole de la police locale, Nafiu Abubakar Kotakoshi, lors d’une conférence de presse.

Notant que d’autres filles pourraient être portées disparues, M. Kotakoshi a déclaré qu’un autre membre du personnel de l’école avait été blessé lors de l’attaque.

L’incident s’est produit tôt lundi à l’école secondaire publique pour filles de Maga, une communauté située dans la zone de gouvernement local de Wasagu/Danko, dans l’Etat de Kebbi, a-t-il précisé.

Les forces gouvernementales recherchent les écolières kidnappées, passant au peigne fin les itinéraires connus des bandits et les forêts voisines, a déclaré M. Kotakoshi.

