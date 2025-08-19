Nigeria : au moins 26 rescapés et des dizaines de disparus après le chavirement d’un bateau dans le nord

Des chauffeurs et des volontaires locaux ont secouru 26 personnes mais il reste encore de nombreux disparus après qu’un navire de passagers a chaviré dimanche après-midi dans l’Etat nigérian de Sokoto (nord), selon les autorités.

L’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA), qui coordonne les opérations de secours depuis que l’accident s’est produit dans la zone de gouvernement local de Goronyo, a déclaré dans un communiqué lundi soir que 16 survivants supplémentaires avaient été trouvés au cours des recherches.

L’embarcation en bois, qui transportait au moins 51 passagers, des produits et des motos, se dirigeait vers un marché local de Goronyo quand elle s’est retournée.

Les opérations de secours se sont intensifiées alors que les autorités sont engagées dans une course contre la montre pour localiser les passagers disparus. « Nous avons également alerté les communautés voisines pour qu’elles nous aident à chercher les victimes », a indiqué la NEMA dans le communiqué.

Dans un autre communiqué publié lundi, l’Autorité nationale de la navigation intérieure (NIWA), a fait savoir qu’elle avait saisi le bateau sinistré le même jour. Au moins sept motos ont aussi été repêchées dans la rivière au cours des recherches.

Muhammad Bala, responsable territorial pour le bureau local de la NIWA dans l’Etat de Sokoto, a attribué l’accident « au vent et à la surcharge », citant les premiers éléments de l’enquête.

M. Bala a exhorté les exploitants de navires et de canoës à scrupuleusement respecter les consignes de sécurité pour éviter de futures tragédies. Les accidents de bateau sont fréquents au Nigeria et sont souvent causés par la surcharge des embarcations, les mauvaises pratiques de sécurité et les conditions météorologiques défavorables.