Nigeria : des troupes tuent 23 terroristes présumés dans une région du nord

Publié par Xinhua
le: 9 septembre 2025

Pas moins de 23 terroristes présumés ont été tués lors d’un échange de tirs avec des troupes dans l’Etat septentrional nigérian de Katsina, ont rapporté les médias locaux lundi, citant une source du siège de l’armée.

Les troupes ont aussi secouru 26 victimes qui avaient été kidnappées, dont des femmes et des enfants, lors de leur rencontre samedi avec les terroristes présumés à Pauwa, village situé à Kankara, zone du gouvernement local de l’Etat de Katsina, d’après l’agence de presse officielle du Nigeria.

Les motos, pièces détachées automobiles, lubrifiants, matériel agricole et vivres récupérés lors de l’opération ont été détruits, selon la source, qui a ajouté que l’armée s’était engagée à maintenir la pression sur les terroristes et les criminels dans tout le pays jusqu’à ce que la paix soit restaurée.

