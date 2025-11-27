EN CE MOMENT


Nigeria : le président déclare l’état d’urgence sécuritaire face à la détérioration de la situation

Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré mercredi l'état d'urgence sécuritaire à l'échelle nationale, face à la multiplication des attaques…

Publié par Xinhua
le: 27 novembre 2025
Le président nigérian décrète l'état d'urgence sécuritaire dans le pays (DR)

Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré mercredi l’état d’urgence sécuritaire à l’échelle nationale, face à la multiplication des attaques terroristes et des enlèvements dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

Dans une déclaration présidentielle, M. Tinubu a annoncé que la police et l’armée recruteraient davantage de personnel compte tenu de la situation sécuritaire émergente.

La police recrutera 20.000 agents supplémentaires, a annoncé le président. « Il s’agit d’une urgence nationale, et nous y répondons en déployant plus d’hommes sur le terrain, en particulier dans les zones confrontées à des défis sécuritaires. »

M. Tinubu a autorisé l’utilisation des camps du Corps national de service des jeunes comme sites de formation temporaires et a ordonné que les officiers retirés des unités de protection des VIP suivent immédiatement une formation accélérée avant leur déploiement.

Il a également autorisé la police secrète du pays à déployer immédiatement des gardes forestiers formés et à en recruter davantage pour « chasser les terroristes et bandits » qui se cachent dans les forêts.

