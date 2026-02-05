EN CE MOMENT


Pakistan : 216 terroristes tués à l’issue d’une opération sécuritaire au Baloutchistan (armée)

L'armée pakistanaise a annoncé jeudi qu'au moins 216 terroristes ont été tués alors que les forces de sécurité viennent de…

Publié par Xinhua
le: 5 février 2026
L’armée pakistanaise a annoncé jeudi qu’au moins 216 terroristes ont été tués alors que les forces de sécurité viennent de conclure une opération antiterroriste dans la province du Baloutchistan (sud-ouest).

Par ailleurs, 22 membres des forces de sécurité et de l’ordre, ainsi que 36 civils ont été tués lors d’attaques menées par les terroristes, a rapporté l’armée dans un communiqué.

Selon le communiqué, cette opération a débuté le 29 janvier, suite à des informations vérifiées indiquant la présence de terroristes posant une menace imminente pour la population locale. Les forces de sécurité ont par la suite repoussé une série d’attaques menées par l’Armée de libération du Baloutchistan, une organisation illégale.

Ensuite, une campagne élargie d’opérations basées sur le renseignement a été lancée dans plusieurs régions afin de démanteler les cellules terroristes dormantes à travers des efforts soutenus de ratissage et de nettoyage. Une importante cache d’armes, de munitions, d’explosifs et d’autres équipements d’origine étrangère a été découverte lors de ces opérations.

Xinhua

