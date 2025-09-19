Plus de 190.000 cas mpox en Afrique, avec près de 2.000 décès (CDC Afrique)

Le nombre de cas de mpox signalés en Afrique depuis le début de l’année 2024 a dépassé les 190.000, avec près de 2.000 décès, a annoncé jeudi soir le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

S’exprimant lors d’un point presse en ligne, Yap Boum II, responsable adjoint des incidents pour le mpox au CDC Afrique, a déclaré que 29 pays africains touchés par le mpox, autrefois appelé variole du singe, avaient signalé 191.559 cas depuis janvier 2024, dont 53.013 cas confirmés et 1.999 décès.

M. Boum a noté que la riposte engagée donnait des résultats, les cas confirmés et suspects diminuant régulièrement au cours des dernières semaines par rapport au pic atteint autour du mois de mai. Les cas confirmés hebdomadaires ont chuté de 70%, passant de 1.620 en mai à 491 la semaine dernière, grâce à l’amélioration de la couverture des tests, a indiqué le CDC Afrique.

Parallèlement, l’agence de santé de l’Union africaine a appelé au renforcement de la surveillance communautaire en République démocratique du Congo (RDC) afin d’aider à contenir la dernière épidémie d’Ebola dans le pays.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’au moins 31 personnes étaient décédées lors de la dernière épidémie d’Ebola en RDC. Patrick Otim, un responsable du bureau Afrique de l’OMS, a dit que 48 cas avaient été signalés dans la province centrale du Kasaï, dont 38 confirmés. Trente et un patients sont décédés, 15 sont toujours sous traitement dans un centre Ebola de la zone de santé de Bulape, l’épicentre de l’épidémie, et deux sont sortis de l’hôpital.

M. Boum a insisté sur la nécessité d’identifier tous les cas suspects et de les transférer efficacement vers des centres de traitement pour qu’ils soient isolés et reçoivent les soins appropriés. Il a déclaré que la guérison récente de deux patients atteints d’Ebola était « une nouvelle très positive et encourageante pour la réponse ».

Selon l’OMS, l’Ebola est une fièvre hémorragique très contagieuse qui provoque une série de symptômes tels que fièvre, vomissements, diarrhée, douleurs généralisées, malaise et, dans de nombreux cas, des hémorragies internes et externes.