Plus de 450.000 enfants menacés de malnutrition au Soudan du Sud (UNICEF)

Une recrudescence des affrontements violents dans l’État de Jonglei, au Soudan du Sud, depuis le début de l’année 2026 a exposé plus de 450.000 enfants à un risque de malnutrition aiguë, les hostilités ayant interrompu les services essentiels de santé et de nutrition, a déclaré mardi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Dix-sept établissements de santé ont été fermés en raison du conflit en cours et les services nutritionnels associés ont été suspendus, a-t-il indiqué.

« Nous appelons de toute urgence toutes les parties à cesser les violences et à garantir un accès rapide, sans entrave et sûr à l’aide humanitaire et aux travailleurs humanitaires afin qu’ils puissent atteindre les groupes déplacés les plus vulnérables », a déclaré Noala Skinner, représentante de l’UNICEF au Soudan du Sud, dans un communiqué publié à Juba, la capitale du pays.

L’agence onusienne a indiqué que six comtés de Jonglei étaient déjà en rupture de stock ou sur le point de l’être en aliments thérapeutiques, une denrée vitale pour les enfants souffrant de malnutrition sévère.

Selon elle, les violences auraient fait au moins 250.000 déplacés, en particulier dans le nord et le centre de l’Etat, forçant les familles à fuir leurs maisons en quête de sécurité et aggravant considérablement les risques en matière de protection dans les communautés touchées.

L’accès à l’aide d’urgence a été fortement entravé, les agences humanitaires étant dans l’incapacité d’atteindre les populations vulnérables en raison des restrictions imposées aux déplacements par voie fluviale, aérienne et routière, a-t-elle déploré.

L’UNICEF a déclaré avoir déjà envoyé du matériel de purification de l’eau, des seaux et du savon dans le comté de Duk, dans l’Etat de Jonglei, où l’on craint une épidémie de choléra.

Xinhua